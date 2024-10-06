الملك سلمان يجري فحوصات طبية جراء التهاب في الرئة

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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيجري بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الديوان الملكي: "يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الأحد 3 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 6 تشرين الأول 2024 م، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة". (سكاي نيوز)