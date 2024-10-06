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عربي-دولي

الملك سلمان يجري فحوصات طبية جراء التهاب في الرئة

Lebanon 24
06-10-2024 | 16:05
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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيجري بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الديوان الملكي: "يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الأحد 3 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 6 تشرين الأول 2024 م، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة". (سكاي نيوز)
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