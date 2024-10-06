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وزير الدفاع الإسرائيلي لـCNN: سنرد على الهجوم الإيراني بشكل مناسب

Lebanon 24
06-10-2024 | 16:04
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لشبكة CNN، إن إسرائيل تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة استعدادًا للرد على إيران، لكنها ستتخذ قراراتها المستقلة حول كيفية الرد.

وبينما أوضحت الولايات المتحدة معارضتها لتوجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية، قال غالانت إن إسرائيل لم تستبعد أيًا من خياراتها.
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وقال غالانت، الذي سيلتقي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأربعاء، للتنسيق بشأن التهديدات من إيران ووكلائها: "كل شيء على الطاولة".

وأضاف غالانت: "لدى إسرائيل قدرات لضرب أهداف قريبة وبعيدة - لقد أثبتنا ذلك. سنرد على الهجوم الإيراني بشكل مناسب. لن نقف مكتوفي الأيدي ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يقف مكتوفي الأيدي أيضًا".


أصبح غالانت أحد المحاورين الرئيسيين لإسرائيل مع الولايات المتحدة، حيث تحدث كثيرًا مع أوستن وكبار المسؤولين في البيت الأبيض. كما التقى بالجنرال إريك كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأميركية، الأحد، لمناقشة الرد الإسرائيلي المخطط له ضد إيران.

وأشاد غالانت أيضًا بنجاح الحملة الإسرائيلية ضد حزب الله حتى الآن، قائلاً إن إسرائيل "فككت جزءًا كبيرًا من قدراتها"، وأن حزب الله يواجه الآن "نقصًا في القيادة والسيطرة".

وذكر غالانت أن "قادة الفصائل في حزب الله يديرون عملياتهم. إنه فرق كبير".

وأكد أن العملية البرية في جنوب لبنان لازالت محدودة باستهداف مواقع حزب الله الأقرب إلى الحدود، حتى مع توسع العملية البرية في الأيام الأخيرة.

وقال غالانت: "تهدف العملية البرية الحالية إلى التأكد من أن منطقة الحدود خالية من قدرات حزب الله الهجومية".

وزعم غالانت أن الضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله "أحدثت صدعًا يفتح الباب الآن للتغيير ليس فقط في لبنان، بل في الشرق الأوسط بأكمله". (cnn)
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