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"حماس" عشية الذكرى الاولى لهجوم 7 تشرين: ما رفضناه بالأمس لن نقبله في الغد

Lebanon 24
06-10-2024 | 16:33
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أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)  بالهجوم الذي شنته على إسرائيل انطلاقا من غزة في السابع من تشرين الأول.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية في بيان مصور اوردته فرانس برس": "حطم عبور السابع من أكتوبر المجيد، الأوهام التي رسمها العدو لنفسه، واستطاع أن يقنع بها العالم والمنطقة عن تفوقه وقدراته المزعومة". 
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اضاف: "إن "فلسطين بعامة، وغزة بخاصة، وشعبنا الفلسطيني يخط بمقاومته ودمائه وثباته تاريخا جديدا".

وأضاف أن "سكان غزة ظلوا "شعبا شامخا عصيّا على كل محاولات التهجير والاقتلاع، ثابتا في أرضه ووطنه رغم ما لاقيتم من أصناف العذاب وأشكال الإرهاب، وتعرضتم لأبشع حرب إبادة، وللمجازر اليومية".

وأكد الحية موقف الحركة الفلسطينية لجهة أن إسرائيل عرقلت جهود التهدئة في غزة.

وقال: "ما رفضناه بالأمس لن نقبله في الغد، وما فشل الاحتلال بفرضه بالقوة لن يأخذه على طاولة المفاوضات".
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