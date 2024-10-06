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عربي-دولي
عن الكذب والإحتيال.. ترامب وهاريس يتبادلان الاتهامات
Lebanon 24
06-10-2024
|
23:03
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في مرحلته الأخيره، بدأ السباق نحو ابيت الابيض يقترب من نهايته، مع ارتفاع وتيرة التنافس بين تبادل دونالد ترامب وكامالا هاريس، حيث تبادلا الاتهامات بـ"عدم الكفاءة" و"الكذب.
وندّدت نائبة الرئيس الديمقراطية بالعنف ضد المرأة ودافعت عن الحق في الإجهاض، مشيرة إلى "أكاذيب" ترامب الذي اتهمها بأنها تؤيد "إعدام أطفال" في الشهر الثامن أو التاسع من الحمل.
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وقالت هاريس: "إنه أمر غير دقيق ومهين بشكل فاضح أن يوحي بأن هذا يحدث وبأن نساء يفعلن ذلك"، مشددة على أن تصريحات "هذا الرجل مليئة بالأكاذيب"، مشيرة إلى أن "هذا هو الرجل نفسه الذي قال إنه يجب معاقبة النساء لأنهن أجهضن".
وتوجه ترامب للمرة الرابعة إلى ويسكونسن، إحدى الولايات الرئيسة، لعقد تجمع في مدينة جونو الصغيرة، وتطرق إلى مواضيع حملته المعتادة، من السيطرة على الهجرة إلى الحد من التضخم، متهما منافسته مجددا بأنها تريد اتباع سياسة "شيوعية".
لكن الرئيس السابق ذهب أبعد من ذلك، واصفا هاريس بأنها "غير كفؤة بشكل صارخ"، وضرب مثالا على ذلك عدم استجابة الحكومة الفدرالية، على حد قوله، لمساعدة سكان جنوب شرق الولايات المتحدة الذين تضرروا بشدة من إعصار هيلين.
وقال ترامب إن هاريس "تريد سرقة ثروتكم والتخلي عنكم وعن عائلاتكم"، وأمام المئات ذكّر أن باب التصويت المبكر مفتوح في ويسكونسن، قائلا: "أطلب منكم شيئا واحدا فقط، اخرجوا وصوتوا".
وخسر ترامب ولاية ويسكونسن عام 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن، والأحد توجه إلى هناك للمرة الرابعة خلال 8 أيام، غداة زيارته بتلر بنسلفانيا حيث نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال. (سكاي نيوز)
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