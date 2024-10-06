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عربي-دولي

بعد رصد مسيّرات.. صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل

Lebanon 24
06-10-2024 | 23:21
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دوت صفارات الإنذار في مناطق من وسط إسرائيل، في وقت مبكر من صباح الإثنين، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.
ووفقا للجيش، تم تفعيل صافرات الإنذار في ريشون لتسيون والبلماحيم جنوبي تل أبيب، بعد رصد مسيّرات في السماء.
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وقال الجيش الإسرائيلي إنه "بعد التحذير من تسلل طائرات معادية، اعترض سلاح الجو هدفين جويين مشبوهين انطلقا من الشرق".

وليل الأحد، استهدف حزب الله اللبناني مدينتي حيفا وطبريا شمالي إسرائيل بهجمات صاروخية.

وأعلن الحزب عن إطلاق هجوم بصواريخ "فادي 1" على قاعدة الكرمل العسكرية الإسرائيلية جنوبي حيفا، ردا على الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان.

كما أعلن أنه استهدف بالصواريخ قاعدة نيمرا العسكرية غربي طبريا، إحدى القواعد الرئيسية شمالي إسرائيل. (سكاي نيوز)
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