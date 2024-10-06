سلاح مثير بدأت روسيا باستخدامه.. 3 ثوانٍ فقط أمام الخصم للنجاة منه!

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بدأت القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام نوع جديد من الطائرات المسيرة التي تقوم برش خليط حارق يعتمد على مادة الثرميت التي تزيد حرارتها عن 2500 درجة مئوية.وقالت مجلة "فوربس" الأميركية إن القوات الروسية امتلكت الآن مثل هذه "التنانين النارية"، وقد استخدمتها في أثناء تحرير مدينة أوغليدار.وأحرقت إحدى هذه الطائرات المسيرة الروسية حزاما من الغابات، حيث قام الجنود من اللواء الميكانيكي الـ72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بحفر خندق دفاعي. ويقوم الخليط الحارق على مادة الثرميت ويحترق لفترة طويلة وبكثافة عالية، وله تأثير حارق قوي.وقالت "فوربس": "إن السبيل الوحيد أمام الجنود التعساء الذين وقعوا داخل هذا التيار الناري هو الفرار".ووجدت دراسة أجراها الجيش الأميركي عام 2000 أن الجنود في ساحة المعركة لا يحاولون أبدا مقاومة المخاطر الحرارية، بل يهربون منها في أسرع وقت ممكن. وفي هذه الحال يجب عليهم مغادرة المنطقة بسرعة كبيرة لأنه، حسب الجيش الأميركي، ليس لدى الجندي أكثر من 10 ثوان للهروب وتجنب الإصابة بحروق خطيرة. وتعتقد القوات البحرية والجوية الأميركية أن هناك وقتا أقل، وأن الجندي لديه 3 ثوان فقط للهروب. وإذا وصل الخليط إلى ملابسه العسكرية، فإن فرصه في البقاء على قيد الحياة ستكون منخفضة للغاية.وخلصت "فوربس" إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان الجنود الأوكرانيون في الخندق الذي هاجمته الطائرة المسيرة الروسية. (روسيا اليوم)