استئناف الحركة الجوية في إيران بعد تعليقها

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أعلنت السلطات الإيرانية الاثنين استئناف الرحلات الجوية من البلاد وإليها، بعد حصول عمليات إلغاء بسبب قيود تشغيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد نحو أسبوع على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل الثلاثاء.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، جعفر يزرلو، أن الرحلات الجوية عادت إلى العمل مجددا منذ الساعة 23,00 (19,30 بتوقيت غرينتش) الأحد وأنها تُنفّذ وفقا للبرنامج الأولي.كانت السلطات الإيرانية أعلنت الأحد إلغاء رحلات في عدد من مطارات البلاد بسبب قيود تشغيلية.وأطلقت إيران 200 صاروخا باتجاه إسرائيل، قائلة إنه ردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران في 31 يوليو في عملية نسبت لإسرائيل، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في غارة إسرائيلية في 27 سبتمبر قتل فيها أيضا مسؤول في الحرس الثوري الإيراني.وكان مسؤول عسكري إسرائيلي أعلن السبت أن بلاده تعد ردا على إيران التي حذّرها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من أنها ستدفع ثمنا باهظا لهجومها. (الحرة)