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وأضافت الصحيفة: "نفى دبلوماسي قطري كبير مزاعم التواصل المباشر مع زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وفريق الوساطة القطري لم يلتق أو يتواصل بعائلات الأسرى لدى حماس".وفي حديث لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أوضح الدبلوماسي أن "جميع جهود الوساطة تتم حصريا من خلال ممثلين من المكتب السياسي لحماس في الدوحة".وفي تعليقه على ما تداولته "القناة 12" حول "لقاء وتواصل عائلات الأسرى في الأيام الأخيرة مع فريق الوساطة القطري، حيث أبلغوا عائلات الأسرى أن السنوار اختفى"، نفى الدبلوماسي ذلك، موضحا: "ما ورد في المقال غير صحيح على الإطلاق".وأكد الدبلوماسي القطري أن "أيا من أعضاء فريق الوساطة القطري لم يدل بمثل هذا التصريح لعائلات الأسرى".وقال الدبلوماسي: "إن كبير مفاوضي حركة حماس ونائب رئيس مكتبها السياسي خليل الحية يقود المفاوضات نيابة عن حماس منذ اليوم الأول"، مؤكدا أن "السنوار لم يشارك قط في محادثات مباشرة".وأشار إلى أن خليل الحية هو شخصية سياسية بارزة في حماس، وقد شارك بشكل كبير في الجهود الدبلوماسية، وكثيرا ما مثلها في محادثات وقف إطلاق النار والمفاوضات الأخرى. ووفقا للدبلوماسي القطري، قاد الحية المناقشات مع الوسطاء الخارجيين طوال أزمة الأسرى الحالية.وأضاف الدبلوماسي في إشارة إلى رئيس المكتب السياسي السابق لحماس: "كان هنية مشاركا في مفاوضات سابقة، لكن الحركة كانت دائما هي التي تدير الجانب الفني للأمور".وأوضح في معرض تعليقه على تقرير "القناة 12" الذي أشار إلى أن "فريق الوساطة أبلغ عائلات الأسرى أن السنوار أوقف الاتصالات وكان يختبئ بين الرهائن"، قائلا: "لم يلتق أي من أعضاء فريق الوساطة القطري بأفراد عائلات الأسرى، لا هذا الأسبوع ولا الأسبوع الماضي". (روسيا اليوم)