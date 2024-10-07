في الذكرى الأولى لـ 7 تشرين.. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية جديدة شمالي غزة

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أكد الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بدء عملية برية جديدة شمال قطاع غزة، مشيرا إلى معلومات تشير إلى أن حركة حماس تحاول ترميم بنيتها العسكرية، فيما أعلن عن خسائره البشرية في الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول 2023، بينما ارتفع عدد قتلى تلك الحرب من الفلسطينيين في القطاع إلى نحو 42 ألف قتيل.وكشفت مصادر فلسطينية عن استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للقوات الإسرائيلية مساء الأحد استهدف منزلا بمخيم الشاطئ بمدينة غزة.وأفادت مصادر محلية في القطاع، بأن فرق الدفاع المدني انتشلت جثامين 3 شهداء، بينهم طفلة وامرأة، جراء قصف منزل بمخيم الشاطئ بمدينة غزة، وأنها ما زالت تبحث عن مفقودين آخرين بين ركام المنزل المدمر.الخسائر البشريةوأشارت مصادر طبية إلى استشهاد 68 شخصا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين.وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,870 مواطنا، وإصابة 97,166 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".واستتبعت حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة إن إسرائيل أصابت أكثر من 40 ألف هدف في القطاع خلال العام المنصرم، واكتشفت 4700 فتحة نفق ودمرت ألف موقع لإطلاق الصواريخ.(سكاي نيوز)