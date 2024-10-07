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عربي-دولي
الخامنئي: عملية طوفان الأقصى أعادت الكيان الصهيوني 70 عامًا إلى الوراء
Lebanon 24
07-10-2024
|
01:00
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أفادت وكالة "تسنيم"، أن قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، ولمناسبة السابع من تشرين الأول، كتب على منصة "إكس" بالعبرية: "عملية طوفان الأقصى أعادت الكيـان الصهيوني 70 عامًا إلى الوراء".
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