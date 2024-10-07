أوستن لغالانت: نحن معكم!







وقال البنتاغون في بيان له اليوم الاثنين، إن أوستن هاتف غالانت "لمناقشة تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والوضع الحالي في لبنان وغزة".

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وأشار إلى أن أوستن "أكد على التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة والحل الدبلوماسي الذي يمكن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية". أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن محادثة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط، تزامنا مع مرور عام على أحداث "طوفان الأقصى".وقال البنتاغون في بيان له اليوم الاثنين، إن أوستن هاتف غالانت "لمناقشة تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والوضع الحالي في لبنان وغزة".وأشار إلى أن أوستن "أكد على التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة والحل الدبلوماسي الذي يمكن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

وشدد أوستن على "دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بقدرة كبيرة في المنطقة للدفاع عن الأفراد والمرافق الأميركية وتقديم المزيد من الدعم للدفاع عن النفس لإسرائيل، وردع المزيد من التصعيد".

وأوضح بيان البنتاغون أن أوستن وغالانت "أكدا التزامهما بردع إيران وشركائها في المنطقة عن استغلال الوضع أو توسيع نطاق الصراع".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن تل أبيب تنسق بشكل وثيق مع واشنطن استعدادا للرد على إيران، لكنها ستتخذ قراراتها المستقلة حول كيفية الرد.

وباغتت إيران إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، بإطلاق وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من المناطق الإسرائيلية، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلفروشان. (روسيا اليوم)