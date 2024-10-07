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وأضاف نبيل في مقابلة مع "العربية Business" أن نماذج اللغة العالمية LLM في الذكاء الاصطناعي لا تدعم اللهجات المختلفة للغة العربية، فيما يدعم نموذج اللغة الذي تعمل عليه الشركة اللهجات العربية المختلفة.وأوضح أن القطاعات المصرفية والصحية والاتصالات والحكومية ستكون هي الأكثر استفادة من "وايدبوت".وقال محمد نبيل، إن الشركات والحكومات في المنطقة العربية تواجه صعوبة في التواصل مع عملائها باستخدام الذكاء الاصطناعي لأن النماذج المتوفرة عالمياً لا تدعم اللهجات باللغة العربية، وتدعم اللغة العربية الفصحى فقط.وأضاف أن دور الشركة هو بناء نموذج LLM داخل المنطقة العربية يفهم اللغة العربية بلهجاتها المختلفة سواء المصرية، أو السعودية، أو الإماراتية، أو غيرها من اللهجات العربية.وأشار المؤسس والمدير التنفيذي لشركة وايد بوت المصرية، إلى أن أي نموذج للذكاء الاصطناعي يعتمد على كمية البيانات، ولدينا أدوات وفريق عمل يجمع البيانات ويعالجها، مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الجمع، مع وجود العديد من المصادر المختلفة سواء المتاحة على الإنترنت أو بالتعاون مع شركات وجهات لديها بيانات كثيرة باللغة العربية كبيرة.وكشف عن اختبار النموذج مع عدة شركات وحكومات سواء في مصر أو السعودية أو بعض دول الخليج، ولقي استحساناً قوياً جداً ونخطط للتوسع مستقبلاً.وقال نبيل، إن نموذج العمل الخاص بالشركة يتمثل في توقيع تعاقدات سنوية مع الجهات الحكومية والشركات الكبيرة عبر تقديم النموذج اللغوي والدخل المتوقع بضعة ملايين من الدولارات، مع تصدير الخدمات لدول كثيرة في الشرق الأوسط.وأوضح أن الشركة أغلقت السنة الماضية جولة تمويلية مع صندوق استثماري في مصر وحالياً في محادثات متقدمة جداً مع مستثمرين في مصر والسعودية وبعض دول الخليج لتنفيذ جول تمويلية بقيمة 4 ملايين دولار، ومتوقع إغلاقها قبل نهاية السنة الحالية، وستدفع الشركة لزيادة التوسع. (العربية)