إسرائيل تكشف عدد "عمليات الإطلاق" التي حاولت استهدافها على مدار عام من الحرب

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كشف الجيش الإسرائيلي، الإثنين، حصيلة عمليات إطلاق القذائف والصواريخ ضد إسرائيل منذ اندلاع الحرب قبل عام، في السابع من تشرين الاول.وكشف بيان للجيش أن إسرائيل تعرضت "لأكثر من 26 ألف عملية إطلاق"، دون تفسير نوعية القذائف وعدد كل منها.وأشار البيان إلى أنه "تم إطلاق 13,200 صاروخ من قطاع غزة، و12400 عملية إطلاق من لبنان، و400 من إيران، و180 من اليمن، و60 من سوريا".ودخل حزب الله وجماعة الحوثي اليمنية وفصائل مسلحة أخرى في العراق وسوريا، جميعها مدعومة من إيران، على خط المواجهة مع بدء الحرب في غزة.وفي الذكرة السنوية الأولى لاندلاع الحرب، بدأت فعاليات واحتجاجات في القدس وجنوبي إسرائيل في حوالي الساعة 06:29 صباحا، وهو نفس التوقيت الذي أطلقت فيه حركة حماس صواريخ على إسرائيل، في بداية هجوم السابع من تشرين الاول 2023.تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن هجوم حماس أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واقتياد ما يقرب من 250 شخصا رهائن إلى غزة.وقال الجيش والشرطة إن قوات الأمن في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء البلاد، الإثنين، تحسبا لهجمات فلسطينية في ذكرى السابع من تشرين الاول، وهو اليوم الذي بدأت فيه أكثر موجات العنف الدامي حدة في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عشرات السنين.وردت إسرائيل على هجوم حماس، بشن حملة عسكرية لا تزال مستمرة على قطاع غزة، أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.وبالنسبة لإسرائيل، كان هجوم حماس المباغت أحد أسوأ الإخفاقات الأمنية في بلد يفتخر بجيش قوي ومتطور، وفق رويترز.فقد سقط في الهجوم أكبر عدد من القتلى الإسرائيليين في يوم واحد، وبدد شعور الكثير من المواطنين بالأمان وقلص ثقتهم في قادتهم إلى مستويات غير مسبوقة.وهناك 101 رهينة لا يزالون في غزة، في حين تواصل القوات الإسرائيلية حملتها بهدف إنهاء إدارة حماس للقطاع وتدمير قدراتها العسكرية. (الحرة)