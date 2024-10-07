Advertisement

عربي-دولي

مشعل: إسرائيل فشلت في القطاع على مر عام كامل

Lebanon 24
07-10-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1258359-638638921857596253.jpg
Doc-P-1258359-638638921857596253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من تشرين الاول الذي نفذته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إرسائيلية في غلاف غزة، اعتبر رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل أن إسرائيل فشلت في القطاع على مر عام كامل.
Advertisement
وقال في رسالة مصورة اليوم الإثنين:" نبارك لأهل غزة صمودهم". واعتبر أن إسرائيل فشلت في غزة خلال عام كامل

كما وجه التحية "لمن ساند غزة في لبنان وإيران واليمن والعراق وضحوا من أجلنا، وعلى رأسهم حسن نصرالله، زعيم حزب الله" وفق تعبيره.
إلى ذلك، رأى أن مكاسب هجوم السابع من تشرين الاول ستمتد على المنطقة بأكملها، معتبرا أنه أعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة على الرغم من التضحيات الهائلة. واضاف أن "طوفان الأقصى" أعاد الحياة لغزة وللقضية الفلسطينية.
كما اعتبر أنه أعاد إسرائيل إلى نقطة الصفر، وباتت تعيش أزمة وجودية، وهز ثقة الإسرائيليين بالنفس، حسب قوله.

وشدد على أن الإسرائيليين يعتبرون أن حماس انتصرت. ولفت إلى أن هذا الهجوم أظهر صورة إسرائيل على حقيقتها أمام العالم، و"عكس ابداع المقاومة" وفق تعبيره

هذا وأشار إلى أن صورة الردع الإسرائيلية تحطمت في ذلك التاريخ، على الرغم من بعض المكايب الإسرائيلية التي تحققت مؤخرا في لبنان. ورأى أن خسائر ما أسماه "محور المقاومة تكتيكية، بينما خسائر إسرائيل استراتيجية". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2024-10-07
06:57 | 2024-10-07
06:54 | 2024-10-07
06:45 | 2024-10-07
06:35 | 2024-10-07
06:32 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24