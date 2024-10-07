مشعل: إسرائيل فشلت في القطاع على مر عام كامل

في الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من تشرين الاول الذي نفذته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إرسائيلية في غلاف غزة، اعتبر رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل أن إسرائيل فشلت في القطاع على مر عام كامل.

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وقال في رسالة مصورة اليوم الإثنين:" نبارك لأهل غزة صمودهم". واعتبر أن إسرائيل فشلت في غزة خلال عام كامل



كما وجه التحية "لمن ساند غزة في لبنان وإيران واليمن والعراق وضحوا من أجلنا، وعلى رأسهم حسن نصرالله، زعيم حزب الله" وفق تعبيره.

إلى ذلك، رأى أن مكاسب هجوم السابع من تشرين الاول ستمتد على المنطقة بأكملها، معتبرا أنه أعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة على الرغم من التضحيات الهائلة. واضاف أن "طوفان الأقصى" أعاد الحياة لغزة وللقضية الفلسطينية.

كما اعتبر أنه أعاد إسرائيل إلى نقطة الصفر، وباتت تعيش أزمة وجودية، وهز ثقة الإسرائيليين بالنفس، حسب قوله.



وشدد على أن الإسرائيليين يعتبرون أن حماس انتصرت. ولفت إلى أن هذا الهجوم أظهر صورة إسرائيل على حقيقتها أمام العالم، و"عكس ابداع المقاومة" وفق تعبيره



هذا وأشار إلى أن صورة الردع الإسرائيلية تحطمت في ذلك التاريخ، على الرغم من بعض المكايب الإسرائيلية التي تحققت مؤخرا في لبنان. ورأى أن خسائر ما أسماه "محور المقاومة تكتيكية، بينما خسائر إسرائيل استراتيجية". (العربية)