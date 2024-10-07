روسيا تعلن تدمير 21 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة

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أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، أنه أسقط 21 مسيّرة أوكرانية، 12 منها فوق أراضي شبه جزيرة القرم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "خلال الليل أحبطنا محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بواسطة مسيرات جوية على مواقع داخل الأراضي الروسية".وأوضح أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 21 مسيرة أوكرانية"، وفقا لفرانس برس.وأضاف المصدر نفسه أن 12 مسيرة أسقطت فوق شبه جزيرة القرم، و6 أخرى فوق منطقة كورسك التي تشهد هجوما أوكرانيا واسعا منذ مطلع أب.وجاء في البيان أيضا أنه تم اعتراض المسيرات الأخرى في مناطق بيلغورود وبريانسك وفورونيج الحدودية مع أوكرانيا.ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار حتى الساعة.لكن السلطات المحلية أفادت صباح الاثنين بأن حريقا شب في مستودع للنفط في فيودوسيا في شبه جزيرة القرم من دون إقامة رابط مع هجمات المسيرات ليلا.وقالت حكومة شبه جزيرة القرم في بيان إن "الحريق اندلع في مستودع للنفط في فيودوسيا".