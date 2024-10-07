مقتل رهينة محتجز في قطاع غزة

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(سكاي نيوز)

كشف منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة عن مقتل أحد المحتجزين بعد عام على هجوم 7 تشرين الأول، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 صواريخ أطلقت من غزة، بينما سقط الرابع في منطقة مفتوحة.وأعلن منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، اليوم، مقتل محتجز في القطاع بعد عام بالتمام على احتجزه من قبل مسلحي حماس خلال هجوم الحركة على مستوطنات غلاف غزة.وأفاد المنتدى في بيان أن "منتدى عائلات الرهائن يبكي قتل إيدان شتيفي"، البالغ 28 عاما والذي "لا يزال جثمانه" في غزة، في وقت تحيي إسرائيل الذكرى السنوية الأولى لليوم الأكثر دموية في تاريخها.وأضاف المنتدى "في السابع من تشرين الأول وصل ايدان إلى مهرجان نوفا في الصباح الباكر لتوثيق أداء أصدقائه. لكنه لم يتسن له الدخول إلى المهرجان. عندما بدأ الهجوم ساعد ايدان شخصين التقاهما للتو للفرار من المكان. هذا الخيار المترفع أدى في نهاية المطاف إلى خطفه".