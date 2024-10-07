في ذكرى الطوفان.. حماس تقصف تل أبيب وتصيب أهدافًا (فيديو)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب الكبرى، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، بالإضافة إلى ريشون لتسيون ومناطق جنوب تل أبيب.

#فيديو | سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة في مدينة "تل أبيب". pic.twitter.com/XKjoxurHhd — شجاعية (@shejae3a) October 7, 2024 Advertisement

في السياق، افادت معلومات أولية عن سقوط جرحى بسبب إصابة مباشرة في حولون وسط إسرائيل.