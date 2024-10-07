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عربي-دولي

في ذكرى الطوفان.. حماس تقصف تل أبيب وتصيب أهدافًا (فيديو)

Lebanon 24
07-10-2024 | 04:13
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب الكبرى، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، بالإضافة إلى ريشون لتسيون ومناطق جنوب تل أبيب.
 
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في السياق، افادت معلومات أولية عن سقوط جرحى بسبب إصابة مباشرة في حولون وسط إسرائيل.
 

من جانبها، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية من نوع "إم-90" ضمن ما وصفته بمعركة الاستنزاف المستمرة، ردًا على "المجازر الإسرائيلية".
 





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