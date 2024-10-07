في ذكرى الطوفان.. حماس تقصف تل أبيب وتصيب أهدافًا (فيديو)

#فيديو | سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة في مدينة "تل أبيب". pic.twitter.com/XKjoxurHhd
— شجاعية (@shejae3a) October 7, 2024
#فيديو | سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة في مدينة "تل أبيب". pic.twitter.com/XKjoxurHhd
سقوط صواريخ في ضواحي #تل_أبيب#lebanon24 pic.twitter.com/qXUV1QOgg2
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 7, 2024
سقوط صواريخ في ضواحي #تل_أبيب#lebanon24 pic.twitter.com/qXUV1QOgg2
مصادر عبرية: سقوط صواريخ في ضواحي تل أبيب وسط فلسطين المحتلة.#تل_أبيب_تحترق #حيـفآ #غزة_تُباد pic.twitter.com/KsuHtPcfYt
— Lina Nsour (@LinaNsour0) October 7, 2024
مصادر عبرية: سقوط صواريخ في ضواحي تل أبيب وسط فلسطين المحتلة.#تل_أبيب_تحترق #حيـفآ #غزة_تُباد pic.twitter.com/KsuHtPcfYt