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قائد الجيش الإيراني: ردّنا على أي رد إسرائيلي أمر حتمي

Lebanon 24
07-10-2024 | 05:35
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شدد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أن رد بلاده على أي رد إسرائيلي أمر حتمي.

وأضاف أن طهران قد تصبر قليلا وتتحمل مرارة ضبط النفس، لكن تحركها سيكون حتمياً.

كما تابع أن إسرائيل في حال حاولت شن أي هجوم، فإنها ستقابل برد أقوى وأكثر تدميرا، وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية.
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وأتى حديث قائد الجيش الإيراني على هامش مراسم تأبين الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في أيلول الماضي. (العربية) 
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