الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا بالإخلاء إلى سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا

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وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى السكان في منطقة بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا بإخلائها والتوجه نحو المنطقة "الإنسانية المستحدثة" في المواصي.وقال الجيش في بيان: "إلى سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا وجميع السكان المتواجدين في مناطق الاخلاء A1-3, D6, D2, B1-3، تعمل قوات جيش الدفاع في هذه الأثناء بقوة شديدة في المنطقة".وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المناطق فورا نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي.. شارع صلاح الدين متاح أمامكم كمحور انتقال إنساني نحو منطقة جنوب قطاع غزة وسيكون مفتوحا للانتقال بين الساعات ⁦ 08:00⁩-17:00".