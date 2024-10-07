نتنياهو في ذكرى 7 تشرين الأول: أتعهد بإعادة الرهائن

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين بإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة إلى ديارهم، خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى حرب غزة.



وقال نتنياهو خلال مراسم في القدس المحتلة "في هذا اليوم وفي هذا المكان وفي أماكن عديدة من بلادنا، نستذكر موتانا ورهائننا الذين من واجبنا أن نعيدهم إلى ديارهم، و"أبطالنا الذين سقطوا دفاعا عن الوطن والبلد"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

Advertisement