لافروف: الحديث عن القصف الأوكراني للعمق الروسي لعب بالنار

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الحديث عن قصف القوات الأوكرانية لعمق الأراضي الروسية بأسلحة غربية، هو لعب بالنار وقد يسفر عن عواقب خطيرة.وأضاف الوزير الروسي في مقابلة مع مجلة نيوزويك الأميركية: "تجري مناقشة إمكانية السماح للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى لضرب عمق روسيا. مثل هذا اللعب بالنار يمكن أن تكون له عواقب خطيرة. وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين، سنتخذ القرارات المناسبة انطلاقا من فهمنا للتهديدات التي يشكلها الغرب. استخلصوا الاستنتاجات بأنفسكم".(روسيا اليوم)