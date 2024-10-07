Advertisement

عربي-دولي

أمينة أردوغان: الوحشية الإسرائيلية تركت جرحا عميقا في ضمير الإنسانية

Lebanon 24
07-10-2024 | 06:57
A-
A+

Doc-P-1258526-638639062140682276.jpg
Doc-P-1258526-638639062140682276.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، الاثنين، إن بلادها ستقف دائما إلى جانب فلسطين في نضالها العادل ضد الظلم والاحتلال.
جاء ذلك في منشور عبر حسابها على منصة إكس، بمناسبة مرور عام على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
Advertisement
وأوضحت أردوغان أن القمع الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني منذ 76 عاما، تطور إلى "إبادة جماعية مفتوحة" في العام الماضي.
وأشارت إلى أن كرامة الإنسانية دفنت تحت أنقاض المنازل المدمرة بفعل الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023.
وأضافت أردوغان أن الوجه الظالم للاحتلال مسح ابتسامات الأطفال البريئة عن وجوههم ومزج دموع الأمهات مع تراب غزة.
وذكرت أن الوحشية الإسرائيلية تركت جرحا عميقا في ضمير الإنسانية، وأصبحت كل روح تزهق مصدرا للعار على العالم أجمع.
وتابعت: "لكننا نعلم أنه مهما كان ظل الظلم ثقيلا، فإن نور العدالة سيطغى على ذلك الظلام يوما ما".
وأكدت أردوغان أن "هذه الأيام المظلمة لن تطفئ أمل الشعب الفلسطيني في نيله للحرية، وستكون تركيا دائما مع فلسطين بهذا النضال العادل". (الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:40 | 2024-10-07
10:34 | 2024-10-07
10:24 | 2024-10-07
10:24 | 2024-10-07
10:14 | 2024-10-07
10:10 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24