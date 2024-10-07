كم أصبح عدد قتلى الجيش الإسرائيليّ منذ بدء التوغل البري في جنوب لبنان؟

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل رقيب احتياط خلال المعارك عند الحدود مع لبنان.

وارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 12 منذ بدء التوغل البري جنوب لبنان.