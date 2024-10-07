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عربي-دولي

كم أصبح عدد قتلى الجيش الإسرائيليّ منذ بدء التوغل البري في جنوب لبنان؟

Lebanon 24
07-10-2024 | 07:12
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل رقيب احتياط خلال المعارك عند الحدود مع لبنان. 
 
وارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 12 منذ بدء التوغل البري جنوب لبنان. 
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