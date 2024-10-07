تداعيات مأساوية.. تحذيرات إسرائيلية بشأن تدهور أوضاع الرهائن في غزة

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وجرى نقل تلك المعلومات، الأحد، إلى نتانياهو خلال مناقشة بشأن وضع الرهائن، وذلك بالتزامن مع ذكرى مرور عام على هجمات حركة حماس غير المسبوقة جنوبي البلاد، التي نجم عنها مقتل حوالي 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف 251 آخرين، حسب بيانات رسمية.في المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات عسكرية برية نجم عنها مقتل أكثر من 41 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.وأشار أحد المسؤولين الدفاعيين الإسرائيليين، وفق الصحيفة، إلى أنه "مع مرور الوقت، تتناقص المعلومات بشأن الرهائن، وهذا أمر مقلق للغاية".وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المسؤول الحكومي عن إعادة الرهائن غال هيرش، قدم اقتراحا جديدا لللولايات المتحدة بشأن الصفقة مع حماس، يتم بموجبها إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل إنهاء الحرب ومنح مرور آمن لرئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار.ورأى المشاركون في الاجتماع، الذي حضره رؤساء الأجهزة الأمنية ووزراء حكوميين، بأن القضية "تراجعت في سلم الأولويات" في ظل مخاوف من حرب إقليمية.كما تم التأكيد على التقديرات القاتمة التي تفيد بأن "حوالي نصف الرهائن المتبقين في غزة، لا يزالون على قيد الحياة، لكنهم يعانون أوضاعا إنسانية قاسية".وحذر المسؤولون من أن قيادة حركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة، أمرت حراس الرهائن بقتلهم، إذا شعروا بأن الجيش الإسرائيلي يقترب من أماكن وجودهم.قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الجيش لا يجد مؤشرات على محاولة حركة حماس تهريب الرهائن لديها إلى مصر عبر الأنفاق تحت محور فيلادلفيا، على عكس ما يقوله رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس لا تزال في حالة جمود، حيث ابتعدت قطر عن موقف إسرائيل واقتربت من مطالب حماس، حسب "تايمز أوف إسرائيل".وقبل اجتماع الحكومة، أعرب أفراد عائلات الرهائن عن مخاوفهم بشأن العمليات العسكرية المتجددة، معتبرين أن الضغط العسكري قد يؤدي إلى قتل الرهائن.وترجح التقديرات أن 97 من الرهائن لا يزالون في قطاع غزة، بما في ذلك جثث 33 شخصًا تم تأكيد وفاتهم.وكان مئات الإسرائيليين قد تجمعوا في تل أبيب، الأحد، لإحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم. وجرى عرض صور للضحايا على شاشة، بينما أشعل المشاركون الشموع وكتبوا رسائل أو احتضنوا بعضهم البعض في صمت.وقال أحد منظمي التجمع، ويدعى سولي لانيادو، إن "المجيء إلى هنا بعد مرور عام على هذه المذبحة الفظيعة أمر مؤثر جدا.. لا نعرف كيف نجد الكلمات، نحن خائفون من الانفجار بكاء"، وفق فرانس برس.وشهدت أماكن أخرى حول العالم خروج الآلاف سواء لتكريم ضحايا هجوم 7 أكتوبر، أو دعما للفلسطينيين بعد عام من الحرب الدامية في قطاع غزة.ورفعت إسرائيل مستوى التأهب عشية ذكرى الهجوم غير المسبوق عليها، إذ قُتلت شرطية إسرائيلية (25 عاما) وأصيب 10 أشخاص في عملية إطلاق نار وطعن في مدينة بئر السبع. (الحرة)