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عربي-دولي

أردوغان: تركيا ستواصل الوقوف ضد الحكومة الإسرائيلية

Lebanon 24
07-10-2024 | 08:17
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "إسرائيل ستدفع عاجلا أم آجلا ثمن الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها منذ عام" في قطاع غزة.
وأفاد في منشور عبر منصة إكس، الاثنين، أن "تركيا ستواصل الوقوف ضد الحكومة الإسرائيلية مهما كلف الثمن وستواصل دعوة العالم إلى هذا الموقف المشرف".
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وأضاف أردوغان: "الموت لا ينحصر بالنساء والأطفال والرضع والمدنيين الأبرياء في غزة وفلسطين ولبنان بل في الوقت نفسه مات أيضا النظام الدولي والإنسانية".
وأشار إلى أنه مثلما تم إيقاف هتلر عبر تحالف مشترك للبشرية سيتم إيقاف نتنياهو وشبكته الإجرامية بالطريقة ذاتها. (الأناضول)
 
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