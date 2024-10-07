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عربي-دولي

آخر تصريح لنتنياهو... متى سيُنهي الحرب؟

Lebanon 24
07-10-2024 | 08:20
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قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، إنّ "قبل سنة هاجمتا "حماس" ومنذ ذلك اليوم ونحن نشنّ الهجمات على 7 جبهات في حرب وجودية".
 
 
وأضاف نتنياهو: "سننهي الحرب عندما نُحقّق كافة أهدافنا، وعندما نتحقق أن مثل هجمات 7 تشرين الأوّل لن تتكرّر".
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وقال: "هاجمنا العدوّ ودمرنا جل قدراته وسنُواصل أداء المهمة".
 
 
 
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