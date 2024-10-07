Advertisement

عربي-دولي

في ذكرى 7 تشرين الأول.. جو بايدن وكامالا هاريس يجددان دعم إسرائيل

Lebanon 24
07-10-2024 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1258578-638639123405819692.jpg
Doc-P-1258578-638639123405819692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، اليوم الإثنين، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، وجددا في الوقت ذاته دعمهما لإسرائيل في مواجهة إيران ووكلائها في المنطقة.
Advertisement

وقال بايدن في بيان بمناسبة ذكرى السابع من أكتوبر: "لن نتوقف عن العمل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يعيد الرهائن إلى ديارهم، ويسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة على الأرض، ويضمن أمن إسرائيل، وينهي هذه الحرب".

كما جدد بايدن دعم واشنطن لإسرائيل ضد " هجمات حزب الله وحماس والحوثيين وإيران".

وقال "في الأسبوع الماضي، وبتوجيه مني، ساعدت القوات العسكرية الأميركية مرة أخرى بنشاط في الدفاع الناجح عن إسرائيل، مما ساعد في هزيمة هجوم صاروخي باليستي إيراني".

 من جانبها أكدت نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة في الولايات المتحدة، كامالا هاريس، حرصها على أن "تحصل إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد إيران والإرهابيين المدعومين من إيران مثل حماس".

وقالت هاريس في بيان: "لن أتوقف أبداً عن النضال من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن، بما في ذلك المواطنين الأميركيين السبعة الأحياء والأموات الذين ما زالوا محتجزين".

واعتبرت أنه قد "حان الوقت منذ فترة طويلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار لإنهاء معاناة الأبرياء. وسوف أظل أكافح من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من إدراك حقه في الكرامة والحرية والأمن وتقرير المصير".

وقالت: "سوف أبذل قصارى جهدي لضمان القضاء على التهديد الذي تشكله حماس، وعدم تمكنها من حكم غزة مرة أخرى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:40 | 2024-10-07
10:34 | 2024-10-07
10:24 | 2024-10-07
10:24 | 2024-10-07
10:14 | 2024-10-07
10:10 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24