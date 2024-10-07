مصر تؤكد خطورة التوّغل البري الإسرائيلي في لبنان

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حذّر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، من خطورة التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، ودعا إلى "وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وأجرى وزير الخارجية المصري اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، تناولا خلاله "التطورات المتسارعة والخطيرة في لبنان"، وفق بيان للخارجية المصرية.وأكد عبد العاطي "خطورة التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان".عبد العاطي أكد "رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية والضرورة المُلحة لتحقيق وقف إطلاق النار وتضافر الجهود الدولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد من جانب إسرائيل".وشدد على "أهمية تمكين الجيش اللبناني ضمانا لاستقرار لبنان في ظل المرحلة الحرجة الراهنة، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره من جانب كافة الأطراف".كما دعا إلى إيجاد منطقة بين "الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (اليونيفيل).وجدد عبد العاطي الدعوة إلى "وقف إطلاق النار في قطاع غزة وممارسة الضغوط على إسرائيل لنفاذ المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى القطاع في ظل المعوقات التي يضعها الجانب الإسرائيلي".وشدد عبد العاطي على "موقف مصر الرافض لاستمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح".