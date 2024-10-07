في ظل الأزمات المتزايدة.. حوار مصري إيراني حول لبنان وغزة

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وقال المتحدث الرسمي باسم والخارجية المصرية السفير تميم خلاف، إن وزير الخارجية المصري أعرب لنظيره الإيراني عن قلق مصر البالغ من التصعيد المتزايد بالمنطقة واتساع رقعة الصراع في الإقليم "مما يُنذر بعواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين".وأكد عبد العاطي على ضرورة العمل على خفض التوترات وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة لتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية.كما استعرض وزير الخارجية المصري، موقف مصر من التطورات المتلاحقة بجنوب لبنان، مؤكدا رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية وعلى الضرورة الملحة لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار.وشدد على أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني باعتباره الطرف القادر على تحقيق الاستقرار للبلاد في ظل المشهد السياسي الراهن. مشيرا إلى أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره.كما أكد عبد العاطي، على استمرار تقديم مصر لكافة أشكال الدعم السياسي والإنساني للبنان في واجهة المحنة الحالية.وتطرق وزير الخارجية المصري أيضا إلى الشغور الرئاسي في لبنان، مؤكدا على أهمية دعم جميع الأطراف للبنان في هذه المرحلة الحرجة لانتخاب رئيسا للبلاد.كما شدد على الأهمية البالغة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على كل من قطاع غزة والضفة الغربية والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة. (سكاي نيوز)