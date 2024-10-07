Advertisement

عربي-دولي

في ظل الأزمات المتزايدة.. حوار مصري إيراني حول لبنان وغزة

Lebanon 24
07-10-2024 | 09:16
A-
A+
Doc-P-1258604-638639154732575527.jpg
Doc-P-1258604-638639154732575527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة، وفي مقدمتها التطورات التي يشهدها لبنان وقطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم والخارجية المصرية السفير تميم خلاف، إن وزير الخارجية المصري أعرب لنظيره الإيراني عن قلق مصر البالغ من التصعيد المتزايد بالمنطقة واتساع رقعة الصراع في الإقليم "مما يُنذر بعواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين".
Advertisement


وأكد عبد العاطي على ضرورة العمل على خفض التوترات وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة لتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية.

كما استعرض وزير الخارجية المصري، موقف مصر من التطورات المتلاحقة بجنوب لبنان، مؤكدا رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية وعلى الضرورة الملحة لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار.

وشدد على أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني باعتباره الطرف القادر على تحقيق الاستقرار للبلاد في ظل المشهد السياسي الراهن. مشيرا إلى أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره.

كما أكد عبد العاطي، على استمرار تقديم مصر لكافة أشكال الدعم السياسي والإنساني للبنان في واجهة المحنة الحالية.

وتطرق وزير الخارجية المصري أيضا إلى الشغور الرئاسي في لبنان، مؤكدا على أهمية دعم جميع الأطراف للبنان في هذه المرحلة الحرجة لانتخاب رئيسا للبلاد.

كما شدد على الأهمية البالغة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على كل من قطاع غزة والضفة الغربية والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة. (سكاي نيوز) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:40 | 2024-10-07
10:34 | 2024-10-07
10:24 | 2024-10-07
10:24 | 2024-10-07
10:14 | 2024-10-07
10:10 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24