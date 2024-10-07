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حماس تُعيد بناء قدراتها بعد عام من الحرب.. هذا ما أعلنه موقع إسرائيلي

Lebanon 24
07-10-2024 | 09:34
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بعد عام من الحرب في غزة وفي ظل إطلاق 14 صاروخا من جنوب القطاع على مستوطنات غوش دان، ممّا أدّى إلى إصابة امرأتين في حالة طفيفة، يقدر مسؤولون عسكريون أن "مجموعة الصواريخ" التابعة لقوات حماس تقوم بمحاولات لترميم خطوط التصنيع واستعادة خط الإنتاج.
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ووفقا لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، تقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية ومسؤولون في القيادة الجنوبية أن حركة حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ وقذائف الهاون من مختلف الأنواع، وهي تعمل على مدار الساعة لإعادة خط الإنتاج.

غير أن الموقع لم يكشف عن تقديراته لقدرات حماس الصاروخية، ولا لمخزونها أو مخزون الفصائل الفلسطينية الأخرى من الصواريخ والقذائف.

 يشار إلى أن حماس أطلقت اليوم الاثنين، الذي يصادف مرور عام على هجوم حماس الذي استهدف مستوطنات غلاف غزة وبدء العملية العسكرية البرية في القطاع، رشقات صاروخية استهدفت تل أبيب وسديروت.

ويشير إطلاق الصواريخ إلى استمرار قدرة حماس على الرد على الرغم من الهجوم العسكري الإسرائيلي المطول الذي يهدف إلى تدمير قدراتها القتالية.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إنها أطلقت أيضا صواريخ على سديروت ونير عام وبلدات إسرائيلية أخرى بالقرب من غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض 5 صواريخ أطلقت من غزة. (سكاي نيوز) 
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