داخل سيارة... سائق تحرش بابنة سفير إحدى الدول الأجنبيّة!

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ألقت مباحث القاهرة في مصر القبض على سائق سيارة "أوبر" تحرّش بابنة سفير إحدى الدول الأجنبية بعدما استقلت السيارة معه للذهاب.وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الفتاة استقلت سيارة أوبر من منطقة المعادي، أثناء ذهابها إلى النادي، فقام سائق أوبر بالتحدث معها ومحاولة مغازلتها والتحدث بألفاظ خادشة للحياء العام.وكشفت التحريات، أن السائق المتهم أوصل الفتاة وفور نزولها قام بانتظارها أمام بوابة النادي راغبا في إقامة علاقة معها.وتمّ توقيف السائق الذي أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. (روسيا اليوم)