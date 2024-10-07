إنفجارات ودوي صفارات الإنذار... ماذا تشهد إسرائيل في هذه الأثناء؟

دوت انفجارات في وسط إسرائيل وقرب مستوطنات في الضفة الغربية تزامنا مع إطلاق صفارات الإنذار.

إلى ذلك، أفادت وسائل اعلام اسرائيلية عن توقف الرحلات في مطار بن غوريون في اللد، بعد إطلاق صاروخ من اليمن.