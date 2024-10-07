Advertisement

عربي-دولي

بلينكن في ذكرى طوفان الأقصى: لقد حان الوقت للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
07-10-2024 | 11:44
A-
A+
Doc-P-1258671-638639239435732739.jpg
Doc-P-1258671-638639239435732739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى" وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد "الإرهاب".

وأضاف بلينكن: "نحن نواصل التزامنا بالسلام الدائم والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة وبمستقبل مشترك للإسرائيليين والفلسطينيين مع قدر متساو من الأمن والكرامة والفرصة والحرية".
Advertisement

وقال: "هجمات حماس في السابع من تشرين الأوّل أطلقت العنان لعام من الصراع، مع عواقب مأساوية للشعب الفلسطيني. والولايات المتحدة تنعى وفاة كل الأبرياء الذين ماتوا في السابع من تشرين الأوّل 2023 وفي العام الذي تلاه. لقد حان الوقت للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم، ويخفف من معاناة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، ويضع حدا لهذه الحرب في نهاية المطاف".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "احتجزت حماس 254 رهينة في ذلك اليوم، من بينهم 12 أميركيا، وقتلت أربعة من هؤلاء الأميركيين، وأُطلِق سراح أربعة بموجب اتفاق تفاوضت عليه الولايات المتحدة في تشرين الثاني الماضي، لكن أربعة ما زالوا في الأسر في غزة، وهناك أيضا ما يقدر بنحو 97 رهينة آخرين ما زالوا محتجزين في غزة اليوم".

وأضاف: "هؤلاء الرهائن يشملون رجالا ونساء وصبيانا وفتيات صغيرات وطفلين وكبارا في السن من أكثر من 25 دولة. ويتعين على حماس أن تطلق سراح هؤلاء الرهائن على الفور، ولابد أن يعود كل واحد منهم إلى أسرته، وستواصل الولايات المتحدة العمل بلا كلل لإعادتهم إلى ديارهم".

هذا وأكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" في الذكرى السنوية الأولى لـ "طوفان الأقصى" أن العملية وجهت ضربة استباقية للعدو بعدما وصل تخطيطه لضرب المقاومة بغزة لمراحله النهائية.

ويصادف اليوم الاثنين، الذكرى الأولى للهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" وأطلقت خلاله آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية، ما تسبب بحسب إعلام عبري بمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 240 آخرين، والقضاء على فرقة "غزة" في الجيش الإسرائيلي.

هذه الحرب التي واجهت خلالها إسرائيل اتهامات بارتكاب "جرائم حرب"، خلفت حتى الاثنين 7 تشرين الأوّل الجاري 41909 شهداء فلسطينيين، بينهم أكثر من 16 ألفا و891 طفلا، و97303 جرحى، وفق وزارة الصحة بقطاع غزة. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:28 | 2024-10-07
16:20 | 2024-10-07
16:11 | 2024-10-07
16:00 | 2024-10-07
16:00 | 2024-10-07
15:05 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24