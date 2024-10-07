إيران في ذكرى "طوفان الأقصى": إسرائيل أصبحت اليوم منبوذةً في العالم أكثر

أعلنت وزارة الخارجية في إيران في ذكرى طوفان الأقصى أنّه "نقطة تحوّل في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني ضد المحتلين وضد 8 عقود من الإبادة والقتل والتمييز".



أضافت: "إسرائيل أصبحت اليوم منبوذةً في العالم أكثر من أي وقت مضى".معتبراً أنّ "استشهاد شخصيات منها السيد نصر الله وإسماعيل هنية خسارة كبيرة لكنه يعزز صمود الشعب الفلسطيني".(الميادين)

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