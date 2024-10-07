26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هاريس: إيران هي العدو الرئيسي للولايات المتحدة
Lebanon 24
07-10-2024
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرحت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس يوم الثلاثاء، بأن إيران هي العدو الرئيسي للولايات المتحدة و"أؤكد التزامي بأمن إسرائيل".
وقالت في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" متحدثة عن أي من خصوم الولايات المتحدة هو الخصم الرئيسي من وجهة نظرها: "أعتقد أن الخصم الواضح هو إيران".
Advertisement
وسبق أن أكدت كامالا هاريس أن "إيران قوة خطيرة ومزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط" على حد وصفها.
وفي سياق متصل، قالت هاريس يوم الاثنين في الذكرى السنوية الأولى لـ "طوفان الأقصى": "لن أنسى أبدا رعب يوم 7 تشرين الأول 2023.. ما فعلته حماس في ذلك اليوم كان وحشيا ومثيرا للاشمئزاز. وقد أشعلت هذه الحرب من جديد خوفا عميقا بين الشعب اليهودي، ليس فقط في إسرائيل، بل أيضا في الولايات المتحدة وفي مختلف أنحاء العالم".
وشددت على أنه "يجب علينا جميعا أن نضمن عدم حدوث أي شيء مثل أهوال 7 تشرين الأول مرة أخرى. سأبذل كل ما في وسعي لضمان القضاء على التهديد الذي تشكله حماس، وعدم قدرتها على حكم غزة مرة أخرى، وفشلها في مهمتها المتمثلة في إبادة إسرائيل، وتحرير شعب غزة من قبضة حماس. وسأضمن دائما أن لدى إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد إيران والإرهابيين المدعومين من إيران مثل حماس"، مؤكدة أن "التزامي بأمن إسرائيل لا يتزعزع". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!
Lebanon 24
غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!
03:29 | 2024-10-07
07/10/2024 03:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات قاسية بحق شبكة سوبرماركت شهيرة: هذا ما فعلته في "عز النهار"
Lebanon 24
عقوبات قاسية بحق شبكة سوبرماركت شهيرة: هذا ما فعلته في "عز النهار"
01:45 | 2024-10-07
07/10/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت لبنان مع ابنتيها خوفا على سلامتهما.. فاشينيستا لبنانية شهيرة توّدع بلدها بكلمات مؤثرة (فيديو)
Lebanon 24
غادرت لبنان مع ابنتيها خوفا على سلامتهما.. فاشينيستا لبنانية شهيرة توّدع بلدها بكلمات مؤثرة (فيديو)
02:04 | 2024-10-07
07/10/2024 02:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا حدّدت إسرائيل مكان نصرالله.. تفاصيل مثيرة بتقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
هكذا حدّدت إسرائيل مكان نصرالله.. تفاصيل مثيرة بتقرير إسرائيليّ
16:00 | 2024-10-07
07/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله "حاضر".. من يدير "حزب الله" الآن؟
Lebanon 24
نصرالله "حاضر".. من يدير "حزب الله" الآن؟
06:00 | 2024-10-07
07/10/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:11 | 2024-10-08
"صورة أبو عبيدة وعبارات مناهضة لإسرائيل".. قرصنة للمواقغ الرياضية الإسرائيلية!
01:07 | 2024-10-08
أوكرانيا تضرب أكبر موقع نفطي في القرم وسفينة مدنية تتعرض لهجوم في أوديسا
00:59 | 2024-10-08
بقوة 5.8 درجات.. زلزال يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا
00:41 | 2024-10-08
خطة إسرائيلية لـ"حماس" ومخطط لـ"لغزة"
00:32 | 2024-10-08
اختطف في لبنان عام 2000.. وفاة العقيد الإسرائيلي الذي "أغراه حزب الله بصفقة مخدرات"
00:26 | 2024-10-08
كيم جونغ أون: ستتسارع خطواتنا كي نصبح قوة عسكرية عظمى
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
08/10/2024 08:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
08/10/2024 08:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
08/10/2024 08:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24