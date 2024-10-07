هاريس: إيران هي العدو الرئيسي للولايات المتحدة

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وقالت في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" متحدثة عن أي من خصوم الولايات المتحدة هو الخصم الرئيسي من وجهة نظرها: "أعتقد أن الخصم الواضح هو إيران".وسبق أن أكدت كامالا هاريس أن "إيران قوة خطيرة ومزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط" على حد وصفها.وفي سياق متصل، قالت هاريس يوم الاثنين في الذكرى السنوية الأولى لـ "طوفان الأقصى": "لن أنسى أبدا رعب يوم 7 تشرين الأول 2023.. ما فعلته حماس في ذلك اليوم كان وحشيا ومثيرا للاشمئزاز. وقد أشعلت هذه الحرب من جديد خوفا عميقا بين الشعب اليهودي، ليس فقط في إسرائيل، بل أيضا في الولايات المتحدة وفي مختلف أنحاء العالم".وشددت على أنه "يجب علينا جميعا أن نضمن عدم حدوث أي شيء مثل أهوال 7 تشرين الأول مرة أخرى. سأبذل كل ما في وسعي لضمان القضاء على التهديد الذي تشكله حماس، وعدم قدرتها على حكم غزة مرة أخرى، وفشلها في مهمتها المتمثلة في إبادة إسرائيل، وتحرير شعب غزة من قبضة حماس. وسأضمن دائما أن لدى إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد إيران والإرهابيين المدعومين من إيران مثل حماس"، مؤكدة أن "التزامي بأمن إسرائيل لا يتزعزع". (روسيا اليوم)