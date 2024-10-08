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عراقجي: أي هجوم على البنية التحتية الإيرانية سيواجه برد قوي

Lebanon 24
08-10-2024 | 01:52
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن أي هجوم على البنية التحتية الإيرانية سيتبعه رد، وحذر إسرائيل من شن أي هجمات على إيران.

وشدد عراقجي على استمرار الحكومة الإيرانية على دعم "محور المقاومة"، محذرا من أن هجوم لإسرائيل سيؤدي "لرد أقوى" من إيران.
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وقال عراقجي: "في حال استهداف منشآتنا فإن ردنا سيكون حاسما وفوريا، وأي هجوم على البنية التحتية الإيرانية سيواجه برد قوي".

وقالت مصادر لسكاي نيوز عربية، السبت، إن إسرائيل تريد أن توسع الرد على طهران ليشمل إيران والعديد من أجنحتها في مناطق متعددة.

وأفادت المصادر لسكاي نيوز عربية بأن إسرائيل تريد قصف العديد من النقاط الحيوية التي تؤثر على إيران عسكريا واقتصاديا.

وأطلقت إيران مطلع الشهر الجاري نحو 200 صاروخ على إسرائيل، في ثاني هجوم مباشر لها على إسرائيل في أقل من ستة أشهر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت معظم الصواريخ، فيما أصاب بعضها قواعد عسكرية من دون أن تتسبب في أضرار كبيرة أو خسائر بشرية. (سكاي نيوز) 
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