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الدفاع الروسية: إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية ليلًا

Lebanon 24
08-10-2024 | 03:28
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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 16 طائرة أوكرانية من دون طيار ليلًا، معظمها فوق مقاطعة بيلغورود.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "روسيا اليوم" :"أنه تم إسقاط 14 مسيّرة في بيلغورود، ومسيّرتين أخريين فوق مياه البحر الأسود".
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وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس أن قواتها "دمرت خلال الليلة السابقة 21 طائرة أوكرانية من دون  طيار، منها 12 فوق شبه جزيرة القرم". (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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