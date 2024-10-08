الدفاع الروسية: إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية ليلًا

Advertisement

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "روسيا اليوم" :"أنه تم إسقاط 14 مسيّرة في بيلغورود، ومسيّرتين أخريين فوق مياه البحر الأسود".وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس أن قواتها "دمرت خلال الليلة السابقة 21 طائرة أوكرانية من دون طيار، منها 12 فوق شبه جزيرة القرم". (الوكالة الوطنية للإعلام)