فرنسا ستزود أوكرانيا بمقاتلات "ميراج" مطلع 2025

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أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن بلاده ستزود كييف بمقاتلات "ميراج 2000" مجهزة بأسلحة جو - أرض جديدة في الربع الأول من عام 2025، بحسب "روسيا اليوم".وكتب عبر منصة "إكس" : "أن تسليم طائرات ميراج 2000 إلى أوكرانيا لا يزال من المخطط له في الربع الأول من عام 2025"، دون أن يذكر عدد تلك الطائرات.أضاف :"أنه سيتم في قاعدة كازو الجوية في جنوب غرب فرنسا، تجهيز الطائرات بمعدات جديدة خاصة بـالقتال جو أرض ومكافحة الحرب الإلكترونية"، مشيرا إلى "استمرار تدريب الطيارين والميكانيكيين الأوكرانيين".