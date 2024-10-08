Advertisement

عربي-دولي

فرنسا ستزود أوكرانيا بمقاتلات "ميراج" مطلع 2025

Lebanon 24
08-10-2024 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1259006-638639911558113586.jpg
Doc-P-1259006-638639911558113586.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن بلاده ستزود كييف بمقاتلات "ميراج 2000" مجهزة بأسلحة جو - أرض جديدة في الربع الأول من عام 2025، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب عبر منصة "إكس" : "أن تسليم طائرات ميراج 2000 إلى أوكرانيا لا يزال من المخطط له في الربع الأول من عام 2025"، دون أن يذكر عدد تلك الطائرات.
Advertisement

أضاف :"أنه سيتم في قاعدة كازو الجوية في جنوب غرب فرنسا، تجهيز الطائرات بمعدات جديدة خاصة بـالقتال جو أرض ومكافحة الحرب الإلكترونية"، مشيرا إلى "استمرار تدريب الطيارين والميكانيكيين الأوكرانيين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:20 | 2024-10-08
09:12 | 2024-10-08
09:05 | 2024-10-08
09:02 | 2024-10-08
08:52 | 2024-10-08
08:31 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24