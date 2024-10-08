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عربي-دولي

طيران الإمارات تلغي الرحلات من إيران وإليها

Lebanon 24
08-10-2024 | 07:10
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أظهرت بيانات صادرة عن شركة طيران الإمارات، الثلاثاء، إلغاء كافة الرحلات المجدولة الثلاثاء، من وإلى مطارات إيران، على خلفية تصاعد التوترات بالمنطقة.
جاء ذلك في جدول الرحلات المغادرة من دبي إلى مطارات إيران والقادمة منها اليوم، إذ كتبت الشركة بجانب الرحلات المجدولة "ملغاة".
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وفي إشعار منفصل للمسافرين، ذكرت الشركة أنها تواصل مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب، والتواصل مع المسافرين بشأن أي تحديثات.
(الأناضول)
 
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