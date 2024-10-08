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عربي-دولي

المعارضة الإسرائيلية تحث على مهاجمة منشآت إيران النفطية والنووية

Lebanon 24
08-10-2024 | 07:25
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طالبت المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، حكومة بنيامين نتنياهو بمهاجمة البرنامج النووي ومنشآت النفط الإيرانية.
وسبق أن توعدت الحكومة الإسرائيلية بشن "هجوم قوي" على إيران "قريبا"، لكنها لم تحدد موعده أو الأهداف التي سيطولها.
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وقال رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بينيت في منشور على منصة إكس: "لنهاجم البرنامج النووي الإيراني ومراكز النظام الآن، يجب عدم تفويت الفرصة".
وأضاف: "لأول مرة، لدينا القدرة على العمل ضد إيران دون خوف من رد رهيب لا يطاق، يمكننا أن نلحق أضرارا بالغة بالبرنامج النووي الإيراني، الذي يلقي بظلال قاتمة على مستقبلنا".
واعتبر إن النظام الإيراني الآن "مكشوف وضعيف، وأنها فرصة لمرة واحدة تتمتع فيها إسرائيل بالشرعية والقدرة على إلحاق ضرر شديد بالنظام الإيراني وبرنامجه النووي".
أما زعيم المعارضة يائير لابيد فقال في حديث لهيئة البث الإسرائيلية: "لو كنت رئيساً للوزراء، لهاجمت منشآت النفط الإيرانية، فهذا هو نقطة ضعفه" أي النظام الإيراني.
وأضاف: "وأود أن أقول للأميركيين بشأن هذه القضية: آسف، إسرائيل لديها مصالحها الخاصة". (الأناضول)
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