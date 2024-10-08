صحة غزة تعلن حصيلة جديدة للشهداء والجرحى

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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى "41 ألفا و965 شهيدا، و97 ألفا و590 مصابا" منذ 7 تشرين الأول 2023.وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا الإبادة الإسرائيلية: "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 41 ألفا و965 شهيدا و97 ألفا و590 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي".وأضافت: "وصل مستشفيات قطاع غزة 56 شهيدا و278 مصابا، نتيجة 8 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية".وأكدت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الأناضول)