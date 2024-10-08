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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة للشهداء والجرحى

Lebanon 24
08-10-2024 | 08:10
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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى "41 ألفا و965 شهيدا، و97 ألفا و590 مصابا" منذ 7 تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا الإبادة الإسرائيلية: "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 41 ألفا و965 شهيدا و97 ألفا و590 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
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وأضافت: "وصل مستشفيات قطاع غزة 56 شهيدا و278 مصابا، نتيجة 8 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأكدت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الأناضول)

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