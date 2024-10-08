الاتحاد الأوروبي يطبق نظاما جديدا للعقوبات ضد روسيا

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فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد من أسماهم "المسؤولين عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الاتحاد الأوروبي وأعضائه".جاء ذلك وفقا لما نشره الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي، والذي تابع أن المجلس أنشأ إطارا جديدا للتدابير التقييدية ردا على "الإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا في الخارج".وتابع الموقع في بيانه: "سيسمح الإطار الجديد باستهداف الأفراد والكيانات المنخرطة في إجراءات وسياسات من قبل الحكومة الروسية، تقوض القيم الأساسية وأمن واستقلال وسلامة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك قيم منظمات دولية ودول ثالثة".وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيكون قادرا من الآن وصاعدا على معالجة مجموعة متنوعة من "التهديدات الهجينة" Hybrid Threats: مثل تقويض العمليات الانتخابية وسير عمل المؤسسات الديمقراطية، والتهديدات ضد الأنشطة الاقتصادية وتخريبها، والخدمات ذات المصلحة العامة أو البنية التحتية الحيوية، واستخدام التضليل المنسق، والتلاعب بالمعلومات الأجنبية والتدخل، والأنشطة الإلكترونية الخبيثة، واستغلال المهاجرين، وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن قرار اليوم، "الذي استهد إلى اقتراح من المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل"، هو جزء من استجابة الاتحاد الأوروبي لـ "الحملة المستمرة من الأنشطة الهجينة التي تقوم بها روسيا، والتي زادت مؤخرا من خلال عمليات جديدة على الأراضي الأوروبية".