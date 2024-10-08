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عربي-دولي

العلاقات الثنائية بين روسيا وأذربيجان محور مباحثات بوتين وعلييف

Lebanon 24
08-10-2024 | 09:05
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، الثلاثاء، علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما في مجالات التجارة والطاقة والبنى التحتية.
جاء ذلك خلال لقائهما في القصر الرئاسي "الكرملين"، على هامش قمة زعماء رابطة الدول المستقلة التي تحتضنها موسكو يومي 7 - 8 تشرين الأول الجاري.
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وفي تصريحات أدلى بها خلال اللقاء، قال بوتين إن العلاقات بين روسيا وأذربيجان تتطور بشكل إيجابي.
وأضاف أنه بحث مع علييف العلاقات الثنائية وسبل التعاون في مجالات التجارة والطاقة والبنى التحتية.
ووصف المشاريع القائمة بين روسيا وأذربيجان في هذه المجالات بأنها "واعدة".
بدوره، قال علييف في تصريحات خلال الاجتماع، إن العلاقات بين باكو وموسكو "ديناميكية للغاية".
ورابطة الدول المستقلة هي منظمة دولية أورو-آسيوية، مكونة من 12 جمهورية سوفيتية سابقة ومقرها في عاصمة روسيا البيضاء مينسك.
(الأناضول)
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