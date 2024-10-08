أراد الإنتقام من أسرتها فقام باغتصابها

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ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على سائق "توك توك" بتهمة إغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا، وذلك بعد أن تقدم والد الفتاة ببلاغ إلى قسم الشرطة يتهمه بارتكاب الواقعة في منطقة السلام التابعة لمحافظة القاهرة في مصر.وقال المتضرر أمام أجهزة المباحث في القاهرة إن المتهم قام بمعاشرة ابنته التي تعمل في مصنع ملابس، كالأزواج وفض غشاء بكارتها في محل إقامته.وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، أن علاقة عاطفية جمعت بينهما وكانت السبب وراء تلك الواقعة.