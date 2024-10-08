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عربي-دولي

أردوغان: أثناء الإبادة الجماعية في غزة خاضت الحكومات الغربية اختبارا سيئا للغاية

Lebanon 24
08-10-2024 | 09:20
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني، أظهرت أن العدو يسيطر على أرقى الجامعات في العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال مشاركته في حفل افتتاح العام الدراسي الجديد للتعليم العالي، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.
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وقال أردوغان في هذا الخصوص: "الإبادة الجماعية في غزة أظهرت مجددا أن العدو يسيطر حتى على أرقى الجامعات في العالم".
وأضاف: "أثناء الإبادة الجماعية في غزة خاضت الحكومات الغربية اختبارا سيئا للغاية من أجل حماية إسرائيل فقدت من خلاله سمعتها".
(الأناضول)
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