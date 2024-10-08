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مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين والأفراد المرتبطين بهما، لمدة عام إضافي.وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، الثلاثاء، أن العقوبات المفروضة على التنظيمين والأشخاص المرتبطين بهما ستستمر حتى 31 تشرين الأول 2025.وأكد البيان التزام الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات "ضد من يهددون السلم والأمن الدوليين، عبر التخطيط لهجمات إرهابية وتمويلها وتنفيذها ونشر الدعاية الإرهابية حول العالم".وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد والكيانات المرتبطين بالتنظيمين.ويُحظر أيضا على مواطني دول الاتحاد والكيانات التي على أراضيها، توفير الموارد الاقتصادية للمدرجين في قائمة العقوبات.(الأناضول)