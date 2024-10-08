الجيش الإسرائيلي يقر بإصابة 50 جنديا خلال 24 ساعة

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كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن إصابة ما يقرب من 50 جنديا على جبهتي القتال في الشمال والجنوب خلال 24 ساعة.وقال الجيش الإسرائيلي إن 48 جندياً أصيبوا، في مختلف جبهات القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأضاف أن 7 من هؤلاء الجنود المصابين جراحهم خطيرة.وأوضح أن 30 أصيبوا عند الحدود الشمالية مع لبنان في حين أن 18 جنديا أصيب في معارك في قطاع غزة.(الأناضول)