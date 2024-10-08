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عربي-دولي

قتل شقيقه ودفنه في المنزل.. وصبّ الإسمنت فوقه!

Lebanon 24
08-10-2024 | 10:40
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شهدت قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط في مصر حادثة قتل شنيعة، حيث أقدم شخص على قتل شقيقه الأكبر ودفنه داخل منزلهما، في ظروف غامضة دفعت الجميع للتساؤل عن دوافع الجريمة.

وفي التفاصيل، ضرب القاتل شقيقه على رأسه، ما أدى إلى وفاته على الفور، ثم دفنه داخل حفرة في المنزل وصب طبقة اسمنتية فوقها لإخفاء الجريمة.
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واعترف القاتل بتنفيذ الجريمة بمفرده واستغلال عدم وجود أحد في المنزل لدفن شقيقه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من استخراج الجثة وإحالة القاتل إلى النيابة العامة التي أمرت بدفن الجثمان بعد معاينة الجثة. (العربية)

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