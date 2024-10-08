Advertisement

عربي-دولي

يمكن أن يدمر مدينة بأكملها.. جسم قريب من الأرض يدنو منا اليوم!

Lebanon 24
08-10-2024 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1259115-638640087574732705.jpg
Doc-P-1259115-638640087574732705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تراقب وكالة ناسا عن كثب كويكبا يُعتقد أنه بحجم ساعة "بيغ بن"، حيث سيمر بالقرب من الأرض مساء اليوم الثلاثاء 8 تشرين الأول.

وتُصنف وكالة الفضاء الأميركية الصخرة الفضائية، التي أطلق عليها اسم 2016 JG38، على أنها "جسم قريب من الأرض" بسبب قربها من كوكبنا.
Advertisement

وتراقب ناسا مثل هذه الأجسام لمعرفة المزيد عن الكويكبات والمذنبات التي تمر بالقرب منا، والأهم من ذلك لأنه إذا تغير مسارها فقد يعرض الكوكب للخطر.

ويُعتقد أن طول الكويكب يتراوح بين 42 إلى 93 مترا، بناء على الملاحظات، وسيمر بالكوكب في الساعة 4.12 مساء بتوقيت غرينتش اليوم.

وإذا اصطدمت صخرة فضائية بهذا الحجم بالأرض، فقد تدمر مدينة بأكملها، وتؤدي إلى تغير مناخي سريع.

ولحسن الحظ، من المتوقع أن تمر على مسافة تزيد قليلا عن 3 ملايين ميل - أو 13.17 مرة المسافة بين الأرض والقمر.

وما يزال هذا يعد "اقترابا وثيقا" من قبل وكالة ناسا بالنظر إلى حجم النظام الشمسي.

وتمر أعداد كبيرة من الكويكبات "القريبة من الأرض" بالكوكب كل شهر، وتراقبها وكالة ناسا عن كثب لسبب وجيه جدا. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:21 | 2024-10-08
13:17 | 2024-10-08
13:11 | 2024-10-08
12:42 | 2024-10-08
12:37 | 2024-10-08
12:22 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24