يمكن أن يدمر مدينة بأكملها.. جسم قريب من الأرض يدنو منا اليوم!

Advertisement

تراقب وكالة ناسا عن كثب كويكبا يُعتقد أنه بحجم ساعة "بيغ بن"، حيث سيمر بالقرب من الأرض مساء اليوم الثلاثاء 8 تشرين الأول.وتُصنف وكالة الفضاء الأميركية الصخرة الفضائية، التي أطلق عليها اسم 2016 JG38، على أنها "جسم قريب من الأرض" بسبب قربها من كوكبنا.وتراقب ناسا مثل هذه الأجسام لمعرفة المزيد عن الكويكبات والمذنبات التي تمر بالقرب منا، والأهم من ذلك لأنه إذا تغير مسارها فقد يعرض الكوكب للخطر.ويُعتقد أن طول الكويكب يتراوح بين 42 إلى 93 مترا، بناء على الملاحظات، وسيمر بالكوكب في الساعة 4.12 مساء بتوقيت غرينتش اليوم.وإذا اصطدمت صخرة فضائية بهذا الحجم بالأرض، فقد تدمر مدينة بأكملها، وتؤدي إلى تغير مناخي سريع.ولحسن الحظ، من المتوقع أن تمر على مسافة تزيد قليلا عن 3 ملايين ميل - أو 13.17 مرة المسافة بين الأرض والقمر.وما يزال هذا يعد "اقترابا وثيقا" من قبل وكالة ناسا بالنظر إلى حجم النظام الشمسي.وتمر أعداد كبيرة من الكويكبات "القريبة من الأرض" بالكوكب كل شهر، وتراقبها وكالة ناسا عن كثب لسبب وجيه جدا. (روسيا اليوم)