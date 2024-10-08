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عربي-دولي

العاصفة الأسوأ في فلوريدا منذ أكثر من قرن.. بايدن: للإخلاء فوراً

Lebanon 24
08-10-2024 | 11:55
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، إن "الإعصار ميلتون قد يكون العاصفة الأسوأ التي تضرب فلوريدا منذ أكثر من قرن".


وطالب المواطنين المتواجدين في مسار الإعصار ميلتون "الإخلاء الآن".
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بايدن

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