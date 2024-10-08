العاصفة الأسوأ في فلوريدا منذ أكثر من قرن.. بايدن: للإخلاء فوراً

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، إن "الإعصار ميلتون قد يكون العاصفة الأسوأ التي تضرب فلوريدا منذ أكثر من قرن".





وطالب المواطنين المتواجدين في مسار الإعصار ميلتون "الإخلاء الآن".

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